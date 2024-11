Policial é indiciado por homicídio doloso pela morte de estudante de medicina na zona sul de SP

O policial que atirou e matou um estudante de medicina em uma abordagem na zona sul de São Paulo foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O porta-voz da Secretaria de Segurança Pública disse que a situação está sendo analisada, mas que, aparentemente, o PM se excedeu na abordagem. Na tarde desta quinta (21), o Jornal da Record conversou com o pai do garoto. O cardiologista Julio Navarro Acosta ainda não consegue entender a morte do caçula Marco Aurélio.