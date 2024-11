Porto de Santos (SP) bate recorde ao movimentar mais de 150 milhões de toneladas de cargas

Em 2024, a movimentação de cargas nos portos brasileiros deve crescer 6% em relação a 2023. Em São Paulo, o porto de Santos - maior do país - já movimentou mais de 150 milhões de toneladas, um recorde para o período. Parece muito, mas poderia ser mais. Para aumentar a participação do país no mercado internacional, o Brasil teria que movimentar 60% mais mercadorias. O tema foi discutido no Fórum Conexão Porto - Indústria, promovido pela Record Litoral e Vale, no litoral paulista.