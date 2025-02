Posse de Donald Trump é assunto no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça

A posse de Donald Trump nesta segunda (20) foi assunto do painel de abertura do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Líderes mundiais, empresários e os principais nomes da economia mundial estão reunidos no evento, que deve contar com uma videoconferência do novo presidente dos Estados Unidos na próxima quinta (23). O Fórum de Davos reúne 3 mil pessoas, incluindo líderes de 130 países, entre eles 60 chefes de Estado e governo, além de empresários.