Pouco mais de um ano após tragédia, 125 cidades gaúchas são afetadas por novos temporais

125 municípios gaúchos já foram afetados pelas chuvas desta semana. A situação se repete pouco mais de um ano depois da pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Mais de 7 mil pessoas estão fora de casa mais uma vez. Em Porto Alegre, a prefeitura colocou sacos de areia e argila em quatro comportas que impedem a passagem de água do Guaíba.



