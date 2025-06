Prefeitura de Goiânia libera o uso de celulares no trânsito; entenda

A Prefeitura de Goiânia (GO) liberou o uso de celulares no trânsito desde que o aparelho esteja fixado em suporte no para-brisa ou no painel do veículo. Pelo código de trânsito brasileiro, é proibido o manuseio com o carro em movimento. A ideia é evitar que pessoas que trabalham com transporte, como entregadores ou motoristas de aplicativo, por exemplo, sejam multados por mexerem no celular, enquanto estão parados, em um semáforo ou congestionamento.



