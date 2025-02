Prefeitura de SP registra queixa-crime contra Uber e 99 pelo transporte de passageiros em moto

A Prefeitura de São Paulo registrou uma queixa-crime contra os aplicativos de transporte 99 e Uber, que se uniram para descumprir um decreto municipal e oferecer o serviço de moto táxi. De acordo com a prefeitura, a capital não está preparada para regulamentar a opção. O maior número de acidentes de trânsito acontece com motos; entre janeiro e novembro de 2024, 427 motoqueiros morreram na maior cidade do país.