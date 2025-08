Premiê de Israel reúne gabinete de segurança para planejar ofensiva militar na Faixa de Gaza

O primeiro-ministro de Israel reuniu o gabinete de segurança para planejar a expansão da ofensiva militar na Faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu também visitou uma base de recrutamento militar. Nesta terça-feira (05) entrou em vigor a autorização israelense para que comerciantes de Gaza importem produtos essenciais. As transações comerciais serão monitoradas para evitar que os terroristas do Hamas desviem comida e dinheiro da população.



