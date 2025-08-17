Logo R7.com
Presidente do BID afirma que violência prejudica desenvolvimento econômico na América Latina

Ilan Goldfajn também reforçou que o combate às mudanças climáticas traz oportunidades para a economia brasileira

JR na TV|Do R7

O presidente do Banco Interamericano, que reúne 48 países, falou com exclusividade ao Jornal da Record. Na reta final para participar da COP30, Ilan Goldfajn, o primeiro brasileiro a presidir o BID, disse que a violência prejudica o desenvolvimento econômico da América Latina. O executivo também reforçou que o combate às mudanças climáticas traz oportunidades para a economia brasileira.

