Presidente dos EUA faz reunião na Casa Branca para discutir futuro da Faixa de Gaza

O presidente dos Estados Unidos fez uma reunião na Casa Branca para discutir o futuro da Faixa de Gaza. Donald Trump quer que a guerra acabe até o fim do ano.

O encontro durou cerca de uma hora e meia. Participaram Jared Kushner, genro e ex-assessor da Casa Branca, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, e o secretário de estado, Marco Rubio, e o enviado especial ao Oriente Médio, Steve Witkoff. As autoridades discutiram como enviar mais ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, a situação dos reféns e planos para o pós-guerra no território palestino.

Antes do encontro, o enviado especial afirmou que o Hamas estaria disposto a aceitar uma proposta de paz, mas o grupo terrorista atrasou as negociações nas últimas semanas. Segundo a imprensa americana, Trump não é contra o plano de Benjamin Netanyahu de ocupar a cidade de Gaza, operação que poderia acelerar o fim do conflito.

O acordo que está em negociação permitiria a libertação de dez reféns vivos. Em troca, prisioneiros palestinos seriam soltos. O enviado especial de Donald Trump afirmou ainda que o republicano busca um acordo definitivo para o fim da guerra. A Casa Branca espera que a situação em Gaza seja resolvida até o fim do ano.

Nesta quarta-feira (27), o secretário de estado norte-americano também se reuniu com o ministro das relações exteriores de Israel, em Washington. Gideon Saar disse que a reunião foi produtiva e elogiou a liderança de Donald Trump.

