Presidente Lula inicia visita ao Japão e busca fechar novos acordos comerciais

O presidente Lula começou, nesta segunda (24), pelo Japão uma viagem de seis dias pela Ásia. O objetivo é fechar novos acordos comerciais e também celebrar os 130 anos de relações entre os dois países. Lula viajou acompanhado de uma grande comitiva. São 11 ministros, além dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta. Os ex-presidentes das duas casas também estão na comitiva. O governo brasileiro enxerga a visita como uma oportunidade em meio a guerra tarifária promovida pelos Estados Unidos e espera avançar em um acordo do Japão com o Mercosul.



