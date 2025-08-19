Presidente Lula recebe integrantes da cúpula do Republicanos para almoço

Nesta terça-feira (19), Lula recebeu os integrantes da cúpula do Partido Republicanos para um almoço. O presidente tem feito reuniões frequentes com diferentes partidos de centro, e a mira dessas conversas aponta para as eleições de 2026. O encontro foi no Palácio da Alvorada. Participaram do almoço o presidente da Câmara, Hugo Motta, o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho - o único ministro do governo filiado ao partido - além de deputados da legenda e integrantes da articulação política do governo. Nem o Planalto nem a cúpula do partido comentaram sobre o resultado do encontro.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!