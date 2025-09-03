Previsão do tempo: frente fria provoca novos temporais no Rio Grande do Sul

Na próxima quinta-feira (4), uma nova frente fria avança e provoca novos temporais no Rio Grande do Sul. Desde as missões até a capital, a chuva será mais volumosa. Também chove forte entre Santa Catarina e o Paraná. Em Porto Alegre (RS), o dia será nublado com chuva volumosa. A máxima prevista é de 20°C, e a mínima de 13°C ocorre à noite. Em São Paulo (SP), o sol aparece entre poucas nuvens, com máxima de 31°C. Em Teresina (PI), o tempo é seco e quente, com 37°C.