Previsão do tempo: frente fria provoca novos temporais no Rio Grande do Sul
Restante do país tem condições climáticas diversificadas
Na próxima quinta-feira (4), uma nova frente fria avança e provoca novos temporais no Rio Grande do Sul. Desde as missões até a capital, a chuva será mais volumosa. Também chove forte entre Santa Catarina e o Paraná. Em Porto Alegre (RS), o dia será nublado com chuva volumosa. A máxima prevista é de 20°C, e a mínima de 13°C ocorre à noite. Em São Paulo (SP), o sol aparece entre poucas nuvens, com máxima de 31°C. Em Teresina (PI), o tempo é seco e quente, com 37°C.
Nesta quarta-feira (3), a maior quantidade de água foi registrada na Bahia e no Rio Grande do Sul. Na próxima quinta-feira, a circulação de ventos e a massa de ar seco garantem um dia de sol com baixa umidade do ar em grande parte do Centro-Oeste, Sudeste e no interior do Nordeste. Na região Norte, o calor e a umidade provocam chuva forte entre Roraima e Rondônia. No Nordeste, os ventos do mar trazem chuva forte de Sergipe ao Rio Grande do Norte.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas