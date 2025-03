Previsão do tempo indica volta do calor ao Sul e Sudeste e temporais nos estados da região Norte

A semana começou chuvosa no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A circulação de ventos úmidos eleva o risco de tempestades em várias capitais. Em Brasília e Curitiba, a chuva pode alcançar níveis intensos, com potencial para temporais com raios e ventanias. No Rio de Janeiro, o alerta é para pancadas fortes, com temperaturas entre 25 e 33 graus. No Ceará e Maranhão, foram registradas as maiores chuvas desta segunda (24). A frente fria no Sudeste também provoca instabilidades em Minas Gerais e Espírito Santo, além de alertas no norte do Rio Grande do Sul e sul de Mato Grosso do Sul. No Norte e Nordeste, há previsão de chuva para todos os estados ao longo da semana.



