Previsão do tempo: temporais e fortes rajadas de vento devem se repetir nesta sexta (25)

O avanço de uma frente fria coloca as capitais do Sudeste mais uma vez na rota dos temporais. Em São Paulo e Belo Horizonte, as tempestades podem acontecer desde a madrugada, com rajadas de vento entre 50 km/h e 70 km/h. No Rio de Janeiro, a chuva forte vem a partir da tarde. Além do avanço da frente fria, os ventos úmidos e quentes da região Norte ajudam na formação das nuvens.