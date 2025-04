PRF registra mais de mil acidentes e 86 mortes nas estradas federais durante o feriado prolongado

Mais de mil acidentes foram registrados nas estradas federais durante o feriado de Páscoa. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (22) pela Polícia Rodoviária. 86 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais, entre quinta-feira (17) e segunda-feira (21), um total de 13% a mais do que no mesmo período do ano passado. Ao todo, foram mais de mil acidentes pelo Brasil. Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná foram os estados com o maior número de registros.



