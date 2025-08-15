Prisão de Hytalo Santos reacende discussão sobre a proteção de menores na internet

A prisão de Hytalo Santos, influenciador com milhões de seguidores nas redes sociais, reacendeu a discussão sobre a proteção de menores no mundo virtual. Para especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, o problema é que a internet não consegue dar segurança aos usuários, muito menos para crianças e adolescentes. Adultização significa induzir ou obrigar uma criança ou adolescente a se comportar como adulto. Isso se torna mais grave, quando esses menores se tornam vítimas de sexualização - justamente o que Hytalo Santos é investigado por fazer nas redes sociais.



