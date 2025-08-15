Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Prisão de Hytalo Santos reacende discussão sobre a proteção de menores na internet

A discussão sobre a proteção das crianças no ambiente virtual é reaberta após prisão do influenciador

JR na TV|Do R7

A prisão de Hytalo Santos, influenciador com milhões de seguidores nas redes sociais, reacendeu a discussão sobre a proteção de menores no mundo virtual. Para especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, o problema é que a internet não consegue dar segurança aos usuários, muito menos para crianças e adolescentes. Adultização significa induzir ou obrigar uma criança ou adolescente a se comportar como adulto. Isso se torna mais grave, quando esses menores se tornam vítimas de sexualização - justamente o que Hytalo Santos é investigado por fazer nas redes sociais.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Adolescentes
  • Adultização
  • Crianças
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Redes sociais
  • Saúde
  • Saúde mental
  • Sexualização

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.