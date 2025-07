Professor de artes marciais imobiliza dois pitbulls ao ser atacado em MS

Um professor de artes marciais conseguiu imobilizar dois cães da raça pitbull ao ser atacado na cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Ernesto Chaves pratica muay thai, uma luta de origem tailandesa, e precisou usar as técnicas de defesa pessoal para conseguir conter os cães. O tutor dos cães foi localizado pela polícia e vai responder pelo crime de lesão corporal. Em depoimento, disse que os cachorros faziam a segurança de um galpão quando fugiram. Em Ponta Porã, uma lei prevê o uso de coleiras e focinheiras em cachorros de grande porte durante passeios em locais públicos.



