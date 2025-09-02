Projeto da OAB promove assistência jurídica gratuita a mulheres agredidas em São Paulo

Mais de 86 mil denúncias de violência contra mulheres foram registradas nos sete primeiros meses do ano, mas por medo ou falta de condições para contratar um advogado, muitas vítimas desistem dos processos. Para tentar diminuir o risco a que essas mulheres ficam expostas, um projeto da OAB dá assistência jurídica gratuita às mulheres agredidas em São Paulo.





A Central de Atendimento à Mulher, do governo federal, registrou mais de 86 mil denúncias de violência, de janeiro a julho deste ano. Mas, poucos casos chegam à fase final de penalizar o agressor. Por medo ou dificuldade de acessar a Justiça, muitas vítimas desistem de buscar seus direitos.

