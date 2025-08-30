Logo R7.com
Proposta de orçamento do governo prevê salário mínimo de R$ 1.631 a partir de janeiro de 2026

Proposta ainda inclui reforço financeiro para Saúde e Educação

JR na TV|Do R7

A proposta de orçamento que o governo enviou hoje ao Congresso prevê um salário-mínimo de R$ 1.631 a partir de janeiro do ano que vem. O valor representa um aumento de 7,44%. A proposta prevê ainda reforço nos caixas dos ministérios da Saúde (com R$ 245 bilhões em recursos) e da Educação (R$ 133 bilhões). O texto separa ainda R$ 40 bilhões para emendas parlamentares. 

