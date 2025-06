Propostas para tratar das alternativas ao aumento do IOF são apresentadas ao presidente Lula

O governo federal vai propor uma alíquota de 17,5% de imposto de renda sobre investimentos. Lula recebeu o ministro da fazenda, Fernando Haddad para tratar das alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras. No último fim de semana, Haddad se reuniu com os líderes do Congresso Nacional para acertar detalhes da proposta. Entre as medidas estão: corte de 10% nas isenções fiscais. O aumento de 12 para 18% do imposto sobre o lucro das casas de apostas. Elevação das alíquotas da contribuição social sobre lucro líquido das empresas de tecnologia financeira e instituições de pagamento. E uma alíquota de 5% sobre investimentos em letras de câmbio dos setores imobiliário e do agronegócio.



