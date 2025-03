Putin dá aval para proposta de cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia, mas faz ressalvas

O presidente russo Vladimir Putin disse, nesta quinta-feira (13), que concorda com o cessar-fogo de 30 dias na guerra contra a Ucrânia, mas antes do acordo ser assinado, quer discutir a proposta com os Estados Unidos. Ele também quer saber quem vai controlar a trégua. Autoridades russas temem que a Ucrânia aproveite a pausa no conflito para recrutar mais soldados e receber novas armas. O Kremlin também prefere um cessar-fogo definitivo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky afirmou que os 30 dias poderiam ser utilizados para negociar um acordo de paz mais longo. O governo americano vai discutir com os ucranianos quais terras seriam mantidas e perdidas em qualquer acordo final com a Rússia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!