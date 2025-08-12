Quadrilha que fazia anúncios falsos de concursos nas redes sociais é alvo de operação da polícia

Uma quadrilha que fazia anúncios falsos nas redes sociais foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira (12). Só na Grande São Paulo e interior paulista, as investigações revelam mais de 640 vítimas do esquema. Os policiais saíram ainda de madrugada para cumprir mandados de busca e apreensão. Em um dos imóveis funcionava uma central clandestina de TV a cabo. Os agentes ainda apreenderam quatro carros de luxo, computadores e celulares. Segundo a investigação, os suspeitos usavam uma plataforma de pagamento digital e criavam sites falsos na internet para divulgar promessas de emprego, concurso, vouchers para restaurante, promoções a preços tentadores.



