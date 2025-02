Quase 250 milhões de crianças e adolescentes não foram à escola em 2024 devido a eventos climáticos Região Amazônica e Rio Grande do Sul são as áreas mais prejudicadas do Brasil

JR na TV|Do R7 25/01/2025 - 20h34 (Atualizado em 25/01/2025 - 20h33 ) twitter

