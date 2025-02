Quase 8,5 milhões de pessoas com 60 anos ou mais precisam trabalhar para complementar renda

Uma pesquisa inédita da Fundação Getúlio Vargas mostra que, nos últimos 12 anos, cresceu o número de idosos que permanecem no mercado de trabalho. Dos 35 milhões de pessoas com mais de 60 anos, 8,4 milhões precisam complementar a renda. A longevidade e o aumento no custo de vida explicam essa tendência, segundo o estudo.