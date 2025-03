Queda do primeiro-ministro fará portugueses irem às urnas pela terceira vez em pouco mais de 3 anos

Os portugueses se preparam para ir às urnas pela terceira vez em pouco mais de três anos. O primeiro-ministro foi forçado a renunciar depois de perder apoio no parlamento. Luiz Montenegro esteve em uma feira de turismo e disse aos jornalistas que vai provar que é inocente. O premiê foi afastado após ter sido acusado pela oposição de agir com conflito de interesses. O caso envolve uma empresa da família que teria prestado consultoria para um cassino que precisa do governo para renovar a concessão. As novas eleições estão marcadas para o dia 18 de maio.



