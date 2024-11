Quincy Jones, um dos maiores produtores musicais do mundo, morre aos 91 anos nos EUA

Nos Estados Unidos, morreu Quincy Jones, um dos maiores produtores musicais do mundo. Quincy Delight Jones Júnior tinha 91 anos e morreu em casa em Los Angeles, na Califórnia. Ele foi um dos mais influentes produtores musicais e trabalhou várias gerações de artistas. Transitou pelo pop, jazz, e o rhythm and blues. Frank Sinatra e Michael Jackson são alguns cantores com quem trabalhou. Uma das maiores façanhas de Quincy Jones tenha sido a capacidade de reunir os maiores nomes da música americana para gravar o disco “We Are The World”.