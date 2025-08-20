Radares de rodovias federais são desligados por falta de recursos para manutenção

Os radares das rodovias federais registraram mais de R$ 1 bilhão em multas no ano passado. Mesmo assim, os equipamentos foram desligados este mês por falta de recursos para manutenção. Agora, a justiça mandou que os equipamentos sejam religados. O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) tem 24 horas para notificar as concessionárias a manter os radares em funcionamento. E as empresas terão 24 horas para religar os equipamentos, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por descumprimento.



