Rapper Oruam é preso após polícia encontrar traficante foragido na casa dele no RJ

O rapper Oruam foi preso, nesta quarta (26), no Rio de Janeiro, pela segunda vez em menos de uma semana. A polícia encontrou na mansão do cantor o traficante Yuri Pereira Gonçalvez, foragido da Justiça. Agentes apreenderam armas de brinquedo, celulares e joias. Ao abrigar um fugitivo, Oruam foi detido em flagrante por crime de favorecimento pessoal, mas foi liberado por tratar-se de uma infração de baixo potencial ofensivo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!