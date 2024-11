Real Time Big Data: Janad Valcari tem 45%, e Eduardo Siqueira, 43%, para Prefeitura de Palmas (TO)

O Instituto Real Time Big Data ouviu os eleitores sobre as intenções de voto para o segundo turno em Palmas (TO). Na pesquisa estimulada, em que o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor, Janad Valcari, do PL, tem 45% das intenções de voto. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, aparece com 43%. Considerando apenas os votos válidos, Janad teria 51% dos votos, contra 49% para Eduardo.