Receita Federal começa a fiscalizar fintechs da mesma maneira que os bancos tradicionais

A partir de hoje, a Receita Federal deve fiscalizar as “fintechs”, empresas de tecnologia e serviços financeiros, da mesma maneira que os bancos tradicionais. A medida foi anunciada depois da operação contra o esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC.

Essas empresas de tecnologia para operações como pagamentos, crédito e investimentos formam um mercado que cresceu 340% na América Latina entre 2017 e 2023. No Brasil, nos últimos 10 anos, 60 milhões de pessoas passaram a utilizar serviços financeiros por meio das fintechs, segundo dados da Associação Brasileira de Fintechs.