Receita Federal divulga dados das apreensões em contrabandos no ano passado

A Receita Federal divulgou, nesta quinta (27), os dados das apreensões em contrabandos no país, em 2024. O valor das mercadorias apreendidas soma R$ 3,7 bilhões. Os artigos eletrônicos lideraram as apreensões pela primeira vez. Também ganha destaque a apreensão de cigarros eletrônicos e de drogas.



