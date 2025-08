A recém-nascida internada com queimaduras após receber o primeiro banho em uma maternidade do Acre, vai voltar para casa. Ela teve que ser transferida a um hospital de referência em Belo Horizonte, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória.



