Reclamações por propaganda enganosa em compras pela internet quase dobram nos últimos seis meses

As reclamações por propaganda enganosa em compras pela internet quase dobraram nos últimos seis meses no país. Em São Paulo, uma mulher comprou uma capa de celular, mas recebeu apenas uma foto do produto. Cada vez mais consumidores relatam ter caído em propagandas enganosas ao comprarem pela internet. São produtos anunciados de um jeito, mas entregues de outro. No estado de São Paulo, também houve crescimento dessas ocorrências. Foram mais de 17 mil queixas no primeiro semestre.



