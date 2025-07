RECORD exibe Corinthians e Red Bull Bragantino a partir das 18h30 deste domingo (13)

O Campeonato Brasileiro vai voltar na RECORD, depois da pausa para o Mundial de Clubes. A retomada será com a partida entre Corinthians e Red Bull Bragantino, neste domingo (13), a partir das 18h30. E o retrospecto entre os times está equilibrado. Nos últimos cinco anos foram 17 jogos, com seis vitórias do Timão, sete do Bragantino e quatro empates.



