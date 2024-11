RECORD transmite o Brasileirão de 2025, que terá dez meses de duração

Nesta terça (12), a CBF anunciou o calendário do futebol nacional para 2025. Pela primeira vez na história, o Campeonato Brasileiro terá dez meses de duração. A primeira partida já tem data marcada: será no dia 29 de março, 15 dias antes da edição deste ano. A RECORD transmite as 38 rodadas da competição mais importante do país.