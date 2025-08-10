Logo R7.com
Regiões serranas do RS e de SC amanhecem cobertas de neve

No município de São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, as temperaturas ficaram próximas a zero

JR na TV|Do R7

As regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina amanheceram cobertas de neve. No município de São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, as temperaturas ficaram próximas a zero. E na cidade catarinense São Joaquim, a sensação térmica chegou a 12 graus negativos.

