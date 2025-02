‘Relógio do apocalipse’ indica que estamos mais próximos do fim do mundo; entenda os motivos

Um boletim divulgado por cientistas ganhadores do prêmio Nobel indica que a humanidade está mais perto do fim do mundo. O novo registro do “relógio do apocalipse”, criado em 1947, indica que faltam 89 segundos para a meia-noite, a menor contagem nos 78 anos da existência dele. A crise climática, as guerras e até a inteligência artificial podem acelerar a nossa extinção.