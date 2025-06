Reunião entre EUA e Irã sobre novo acordo nuclear é cancelada após escalada no conflito com Israel

As negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre um novo acordo nuclear foram suspensas em meio à escalada do conflito entre o regime de Teerã e Israel. Representantes de ambos os países tinham uma reunião marcada para este domingo (15) em Omã, mas o ministro das Relações Exteriores iraniano disse que a continuidade das conversas seria "injustificável" neste momento. O presidente Donald Trump disse que conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por telefone e que concordam que a guerra entre Israel e Irã precisa parar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!