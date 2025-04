Rio Grande do Sul registra dez feminicídios nos últimos cinco dias de feriado

O feriado foi marcado por crimes violentos contra mulheres no Rio Grande do Sul. O estado registrou dez feminicídios nos últimos cinco dias. Patrícia Viviane de Azevedo, de 50 anos, foi assassinada no sábado (19). Segundo a polícia, o principal suspeito é o ex-namorado, que foi preso. Em Pelotas, no sul do estado, Laís Malaguez Meyer, de 32 anos, foi morta quando saía do trabalho. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima. Em Ronda Alta, um homem de 49 anos é suspeito de matar a companheira e a enteada, de 14 anos. Feminicídios também foram registrados em Feliz, Parobé, São Gabriel, Bento Gonçalves e Santa Cruz do Sul.



