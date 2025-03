Risco de apagões faz Venezuela reduzir carga horária dos serviços públicos para 13 horas semanais

Na Venezuela, o governo diminuiu a carga horária dos serviços públicos de 40 para 13 horas semanais, em meio à sobrecarga do sistema elétrico. A medida não vale para serviços essenciais, como escolas e hospitais. De acordo com especialistas, essa é uma forma de lidar com a crise energética do país. Os apagões têm sido um desafio constante para os venezuelanos há décadas por falta de investimentos no setor. O presidente Nicólas Maduro atribui os blecautes à falta de chuvas, que impacta a geração de energia nas usinas hidrelétricas.