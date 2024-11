RJ: arrastão na Linha Vermelha termina com três pessoas baleadas

Três pessoas foram baleadas durante um arrastão que terminou em tiroteio na Linha Vermelha, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Criminosos armados com fuzis bloquearam o trânsito. Um policial de folga que passava pelo local reagiu e matou um dos assaltantes. Esta é a segunda vez que uma troca de tiros leva pânico a uma via expressa da cidade em menos de 10 dias.