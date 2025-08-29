RJ: criminosos se passam por funcionários de prefeituras e roubam dados pessoais de idosos

No Rio de Janeiro, a polícia combateu uma quadrilha especializada em dar golpes em idosos. Os criminosos se passavam por funcionários de prefeituras cariocas e pediam os dados das vítimas com a falsa promessa de que iriam cadastrá-las em programas de benefícios sociais. Os integrantes da quadrilha saíam de comunidades de Bangu e Senador Camará, uma das regiões mais violentas da zona oeste do Rio, para cometer os crimes em cidades da região metropolitana.

O grupo de elite da Polícia Civil deu apoio para os agentes cumprirem mandados de prisão e de busca e apreensão em sete endereços. Por segurança, 12 escolas públicas e duas unidades de saúde da região suspenderam as atividades. Um suspeito foi preso. As investigações começaram há dois meses, quando 15 idosos denunciaram o golpe.

Além de empréstimos em nome dos idosos, os criminosos também faziam transferências dos valores das contas existentes. As vítimas tiveram prejuízo de até R$ 30 mil. De acordo com a polícia, a quadrilha tinha uma divisão de tarefas definida. Os homens planejavam o golpe, enquanto as mulheres faziam as abordagens. Duas suspeitas já tinham sido presas.

Segundo a polícia, os criminosos tinham um escritório para controlar o esquema. Quatro suspeitos estão foragidos.

