RJ: mais de 1,7 milhão de veículos são esperados na rodovia Presidente Dutra e na Rio-Santos

No Rio de Janeiro, a expectativa é que mais de 1,7 milhão veículos passem pela via Dutra e pela Rio-Santos nos dias de feriado prolongado. Na ponte Rio-Niterói, a previsão é de que hoje (18) seja o dia de maior fluxo, com 85 mil veículos passando por ali. A região dos Lagos é o destino mais procurado pelos cariocas. A rodoviária do Rio deve movimentar mais de 223 mil viajantes entre embarques e desembarques.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!