RJ: Mais de 600 imóveis no centro da cidade correm risco de desabamento

O desabamento de um casarão no centro do Rio de Janeiro provocou a morte de um homem de 37 anos que estava dentro de um carro estacionado próximo ao local. Esta tragédia evidenciou a falta de manutenção de prédios históricos na região. Um estudo de uma ONG indica que mais de 600 imóveis estão em risco, com fachadas comprometidas, muitas vezes sem portas ou janelas, em contraste com dados da prefeitura, que afirma que 160 imóveis estão abandonados e os proprietários já foram notificados. Comerciantes e residentes da área lamentam o estado de abandono e alertam para a perda do patrimônio histórico.



