RJ: Operação desmonta esquema de resgate de carros roubados que envolvia seguradoras e traficantes

No Rio de Janeiro, empresas especializadas na recuperação de veículos roubados são investigadas por negociar diretamente com traficantes a liberação de veículos. Segundo a polícia, como os criminosos recebiam parte do valor do resgate, o esquema pode ter impulsionado o número de roubos no estado.



