Roberto Cabrini mostra o clima eleitoral em Washington (EUA) na véspera da eleição presidencial

Os candidatos à eleição presidencial nos Estados Unidos aceleraram as campanhas nas últimas horas antes da votação. Washington, a capital americana, se torna o retrato de um jogo brutal pelo poder. A cidade de 700 mil habitantes, com avenidas amplas e planejadas, abriga os três poderes do governo federal. Repleta de símbolos de uma democracia que se orgulha pelo que representa, mas nem por isso deixa de apresentar imperfeições e contradições.