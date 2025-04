Ruas do Brás, em SP, têm mais de 100 ligações clandestinas de energia, famoso ‘gato’

Mais de 100 ligações clandestinas de energia foram identificadas nas ruas do Brás, um dos maiores centros de comércio popular do Brasil. O furto de energia, conhecido como "gato", é crime, pode provocar incêndios e ainda pesa no bolso dos comerciantes no centro de São Paulo. A quantidade de caixas e relógios de energia expostos e fiações irregulares chama a atenção. À noite, ambulantes puxam as fiações improvisadas para iluminar as barracas na "feira da madrugada". De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, 22 pessoas morreram, no ano passado, em acidentes com ligações clandestinas.



