Rússia e Ucrânia se aproximam de acordo de cessar-fogo

Rússia e Ucrânia nunca estiveram tão perto de um cessar-fogo. Nesta terça-feira (11), a proposta dos Estados Unidos para uma trégua imediata de 30 dias ganhou o aval da Ucrânia. O acordo foi proposto durante as negociações que acontecem na Arábia Saudita. Com isso, os Estados Unidos irão reestabelecer a ajuda militar e o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia. A Rússia ainda não se manifestou, mas os Estados Unidos aguardam uma resposta entre esta terça (11) e esta quarta (12).



