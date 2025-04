Safra da cana-de-açúcar começa com boas perspectivas para agricultores e empresários

Começa nesta terça (1º) a safra da cana de açúcar. Agricultores e empresários estão otimistas com a produção deste ano, que pode refletir na redução do preço do combustível. Segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção nacional deve ser de 685 milhões de toneladas, uma queda de 3,8% em relação à safra anterior, causada principalmente pelas altas temperaturas e as queimadas do ano passado no Sudeste.



