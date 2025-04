Safra de 2024/2025 deve bater recorde com mais de 330 milhões de toneladas de grãos

A safra de 2024/2025 deve bater recorde. A colheita estimada é de mais de 330 milhões de toneladas de grãos, 10,9% a mais do que na temporada passada. No caso da soja, a expectativa é de quase 168 milhões de toneladas colhidas, o maior volume já registrado no país. A previsão é da Conab, companhia nacional de abastecimento.



